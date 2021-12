Bruce Springsteen: master e catalogo venduti a Sony per 500 milioni di dollari

La notizia era nell'aria da tempo. Ora pare che i giochi siano fatti. Bruce Springsteen - secondo quanto riferito dal New York Times e dall'edizione americana di Billboard - ha venduto il suo catalogo a Sony Music Publishing. Non solo: con un accordo duplice il Boss ha ceduto a Sony Music anche la titolarità dei master dei suoi lavori. Il valore dell'acquisizione è da record: 500 milioni di dollari. L'anno scorso Bob Dylan vendette il suo catalogo a Universal Music per 300 milioni.