Brian Eno firma un giradischi di design in edizione limitata

Brian Eno ha firmato, con la collaborazione della Paul Stopler Gallery, uno speciale giradischi di design in acrilico in grado di cambiare colore grazie a un sistema di illuminazione interna a led. Realizzato in edizione limitatissima - in appena 50 esemplari - l’oggetto è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale della galleria a questo indirizzo: il prezzo - che si suppone essere piuttosto elevato - non è indicato, e sarà comunicato a quanti contatteranno la galleria dicendosi interessati all’acquisto.