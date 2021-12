Apple mette i dipendenti in smart working a tempo indeterminato

Con una nota diffusa nelle ultime ore dallo stesso ad Tim Cook Apple ha rimandato a tempo indeterminato il richiamo di tutti i propri dipendenti presso uffici e centri direzionali, originariamente prevista per il prossimo primo febbraio: per favorire le attività di smart working l’azienda verserà 1000 dollari a ogni dipendente per acquistare le attrezzature necessarie al lavoro da casa. Al momento non è chiaro se l’intenzione sia quella di rimandare il rientro in ufficio o di ripensare più radicalmente l’organizzazione del lavoro del proprio staff.