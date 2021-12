David Bowie: all'asta una demo rara del 1965: quanto può valere

I collezionisti sono già pronti a farsi la guerra, pur di averla. Una demo rarissima di una canzone di David Bowie, datata 1965, sarà battuta all'asta domani. L'acetato in questione è quello di "I want your love", brano che Bowie, adolescente, quando si faceva chiamare Davy Jones, incise con la band dei Lower Third. Secondo le stime, la demo ha un valore di 12 mila sterline, vale a dire oltre 14 mila euro.

I Lower Third si formarono nel 1963 nella città marinara di della contea del Kent, in Inghilterra e si trasferirono a Londra nel 1965. Qui David Jones - il vero nome della futura rockstar - vinse un'audizione per diventare la voce principale del gruppo. Tra le canzoni incise da Bowie con i Lower Third ci fu anche "You've Got a Habit of Leaving", che l'ex Duca Bianco ri-registrò nel 2000 per l'album "Toy", che poi venne chiuso in un cassetto: il disco è uscito solamente lo scorso novembre, parte del cofanetto "Brillant adventures".