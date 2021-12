Midem, cancellata l'edizione 2022

L'edizione 2022 del Midem è stata cancellata. Gli organizzatori dell'evento, acronimo di Marché International du Disque et de l'Edition Musicale, punto di riferimento per il music business in Europa, dopo le indiscrezioni pubblicate ieri da Music Business Worlwide hanno ufficializzato la notizia della cancellazione dell'edizione in programma dal 7 al 10 giugno 2022, a causa del persistere della situazione pandemica. Nel 2020 e nel 2021 l'evento, la cui prima edizione si svolse nel 1967, si è tenuto in formato digitale.