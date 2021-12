Music Climate Pact, Francesca Trainini (IMPALA, PMI): ‘La sostenibilità è un traguardo che tutto il settore deve porsi’

Per la Chair dell’associazione europea delle etichette indipendenti il patto per il clima siglato in questi giorni è ‘un segnale importantissimo che la comunità di etichette indipendenti deve recepire senza ulteriori esitazioni’