Milano Cortina 2026, firmato un protocollo di intesa con il MiC

In occasione della presentazione del programma culturale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si disputeranno in Italia tra cinque anni la Fondazione Milano Cortina 2026 ha siglato un protocollo di intesa con il Ministero della Cultura per la promozione, “attraverso la cultura e la creatività, i valori dello sport, dell’Olimpismo e del Paralimpismo”: all’evento sono intervenuti il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò e il CEO della Fondazione, Vincenzo Novari.