Billie Eilish: "Guardare porno a 11 anni mi ha distrutto il cervello"

Billie Eilish ha parlato di una vera e propria dipendenza nata dal guardare filmati porno a partire dall’età di 11 anni.

Un’abitudine che, come da lei stessa ha rivelato all’Howard Stern Show su Sirius XM Radio, l’ha portata ad avere incubi e le ha procurato problemi quando ha iniziato ad avere delle frequentazioni. “Penso che il porno sia una vergogna. Guardavo un sacco di porno, a dire il vero. Ho iniziato a guardare il porno quando avevo, tipo, 11 anni”, ha dichiarato Billie Eilish. Inizialmente questa abitudine l’aveva aiutata a sentirsi cool, ma poi qualcosa è cambiato. “Penso che mi abbia davvero distrutto il cervello e mi sento incredibilmente devastata dal fatto di essere stata esposta a così tanto porno”, ha aggiunto, dicendo di aver sofferto di incubi perché alcuni dei contenuti che guardava erano così violenti e offensivi.

Il porno entra anche nella sua musica, dal momento che in "Male Fantasy", brano contenuto nel suo ultimo album "Happier Than Ever", l’artista canta di essere a casa da sola e di distrarsi con la pornografia mentre ricorda una relazione interrotta. Oggi Billie Eilish si dice arrabbiata con se stessa: “Le prime volte che, sai, ho fatto sesso, non dicevo di no a cose che non andavano bene. Era perché pensavo che fosse quello da cui avrei dovuto essere attratta”, ha detto.