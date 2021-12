Rockol Awards 2021: il premio speciale Rockol va ai Fast Animals and Slow Kids

La redazione di Rockol attribuisce lo speciale “Premio Rockol”, assegnato nell’ambito dei Rockol Awards ad un artista, gruppo o personaggio distintosi particolarmente per la sua attività musicale.

Vincitori del Premio Rockol 2021 sono i Fast Animals and Slow Kids.

La band perugina ha pubblicato lo scorso settembre il suo sesto album, “È già domani” (Woodworm/Believe): una raccolta di canzoni – tra cui “Cosa ci direbbe” con il rapper Willie Peyote, "Come un animale" e "Stupida Canzone" – che hanno certificato e consolidato il loro nome come uno dei più importanti del rock italiano degli ultimi anni. Oltre che per il Premio Rockol, la band è candidata ai Rockol Awards 2021 sia nella categoria “Migliore Album” che in quella “Migliore Live”.

Lo speciale Premio Rockol è stato attribuito nel 2017 a Levante, nel 2018 a Motta e a Nic Cester e nel 2019 a Fulminacci, tutti artisti protagonisti del cambiamento e del rinnovamento della scena musicale che Rockol racconta ogni giorno.

La motivazione ufficiale di Rockol per l’attribuzione del premio è la seguente:

'Se si dice Fast Animals and Slow Kids si dice musica suonata, sudore, stage diving, rabbia, felicità. Grazie a una bella e lunga gavetta Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini sono passati dal suonare in piccoli locali al calcare palchi sempre più importanti, ma sempre senza mai rinnegare la loro attitudine delle origini. Contemporaneamente, la loro musica ha seguito una decisa evoluzione: dai tormenti e dalle inquietudini dei primi frenetici lavori si è passati a riflessioni e sonorità più morbide e controllate per raccontarsi e raccontare la loro generazione. Il loro sesto e più recente album, “E’ già domani” (settembre 2021), è il risultato di una maturità sempre più completa e definita, che pone i Fast Animals and Slow Kids tra le realtà più rilevanti della musica italiana.'

Raccontano i Fast Animals and Slow Kids: "Per noi questo è stato un anno decisamente importante. Abbiamo iniziato a gennaio il percorso che ci ha portato a pubblicare in autunno il nostro nuovo album “È già domani” e che in estate ci ha portato ad affrontare un tour acustico, un’autentica sfida per noi abituati ad avere un muro di amplificatori alle nostre spalle. Essere gli artisti dell’anno Rockol Awards 2021 è un vero onore che ci riempie di soddisfazione“.

I Fast Animals and Slow Kids riceveranno il Premio Rockol 2021 durante l’evento conclusivo della manifestazione la sera del 13 gennaio 2022.

Mediante le votazioni popolari – che si chiuderanno il 5 gennaio 2022 - dei “Rockol Awards 2021” saranno attribuiti i premi per il Migliore Album Italiano ed il Migliore Evento Live Italiano.