Un basso di Paul McCartney venduto ad un’asta benefica per una cifra da record

Il basso Yamaha BB-1200 “Wings” di Paul McCartney, suonato in tournée e in studio, ha incassato circa 496.100 dollari. La grande asta di beneficenza di Van Eaton Galleries di Guitar Icons si è conclusa durante il fine settimana, raccogliendo oltre 2 milioni di dollari in totale per l’organizzazione benefica di Music Rising grazie ad alcune vendite da record. E' stata la prima offerta da record della serata, e ha superato il basso Fender Mustang del 1969 di Bill Wyman (ex bassista dei Rolling Stones) – venduto nel 2020 per 384.000 dollari – come il basso più costoso mai venduto all’asta. L’evento è stato organizzato dal chitarrista degli U2 “Edge” e dal produttore Bob Ezrin e ha raccolto oltre 2 milioni di dollari in totale.