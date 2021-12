Spotify, nel 2021 ascoltate complessivamente poco meno di 108 miliardi di ore di musica

107 miliardi e 917 milioni di ore di musica: questo - ora più, ora meno - il totale del tempo “occupato” dalla riproduzione di contenuti audio in streaming registrati da Spotify nel corso del 2021. Le artiste più ascoltate dagli utenti del DSP svedese quotato sulla borsa di New York si sono rivelate Phoebe Bridgers, H.E.R., Paramore, Kali Uchis, Lorde, Jorja Smith, Clairo, Kehlani, Charli XCX e Summer Walker, mentre le voci maschili che hanno raccolto più passaggi sono state quelle di Radiohead, Baby Keem, MF Doom, 1975, Tame Impala, Madlib, Brockhampton, Tory Lanez, Meek Mill e Brent Faiyaz.