Soundreef, le nuove acquisizioni artistiche del 2022

Come ogni anno, Soundreef ha comunicato le novità riguardo il roster di artisti ed editori che hanno affidato - in toto o parzialmente - la gestione dei propri diritti alla collecting fondata e diretta da Davide d’Atri. Una parte importante di ingressi tra i nuovi iscritti ai servizi della società riguarda l’intermediazione dei soli diritti online e radio / TV, che Soundreef - a partire dal prossimo primo gennaio - gestirà tanto per artisti mainstream pop come Laura Pausini, Ultimo, Giovanni Allevi e Marco Masini quando per nomi di spicco della scena legacy come Franz di Cioccio e Patrick Djivas della PFM o esponenti della scena rap come Tedua, Briga, Mostro, AVA, Leon Faun, Duffy e Bresh. Tra gli editori, Soundreef ha annunciato l’intermediazione dei soli diritti online delle società di publishing Honiro e Baraonda.