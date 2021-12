Coma_Cose, operazione speciale natalizia su realtà virtuale e NFT

E’ stata battezzata “Coma_Cose - VR Live Experience” lo speciale bundle che il duo di Fausto Lama e Francesca Mesiano renderà disponibile - in edizione limitata a mille esemplari - a partire dalle ore 20 del prossimo 22 dicembre: il pacchetto consiste in un codice univoco per accedere alla registrazione in realtà virtuale del concerto tenuto dalla band lo scorso 3 settembre al Castello Sforzesco di Milano sulla piattaforma A-Live, un kit per vivere l’esperienza immersiva composta da un visore VR (al quale saranno allegati un poster del gruppo e un braccialetto con un QR code per accedere all’evento) e una porzione dello spettacolo stesso sotto forma di NFT.