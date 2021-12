D'Angelo, il Messia Nero del nuovo soul

Michael Eugene Archer è ritenuto uno dei fondatori della nuova musica soul. Il nome d'arte che si è scelto per pubblicare i suoi dischi è D'Angelo. L'uscito di ogni suo album è un evento: vuoi per la qualità della sua musica sempre molto alta, vuoi per la parsimonia con cui si affaccia al mercato discografico. Il suo primo contratto discografico risale al 1991, ormai trenta anni fa. Da allora ha pubblicato tre soli dischi: "Brown Sugar" nel 1995, "Voodoo" nel 2000 e, da ultimo, "Black Messiah" nel 2014, per l'esattezza il 15 dicembre 2014. Per celebrarne il settimo anniversario - come da nostra abitudine per i grandi dischi - riproponiamo nelle righe seguenti la recensione di "Black Messiah" firmata da Michele Boroni che pubblicammo sulle nostre pagine.

La prima domanda da farsi è: come ci si pone di fronte al nuovo disco di D'Angelo? Breve e doveroso rewind. Michael Eugene Archer, in arte D'Angelo, è un cantante, musicista e compositore di black music che ha realizzato due dischi in vent'anni, due pietre miliari in ambito new soul e R&B. L'ultimo - “Voodoo”, targato 2000 - era un piccolo capolavoro in cui D'Angelo si impose come un nuovo Marvin Gaye. Da allora la vita del cantante è stata un susseguirsi di lunghi silenzi, disintossicazioni, carcere, crisi mistiche, brevi tour bruscamente interrotti e lunghissime session in studio nel tentativo di dare un seguito al disco che all'inizio del nuovo millennio mise d'accordo pubblico e critica.

Il risultato, più volte rinviato, è finalmente arrivato attraverso la strategia del disco a sorpresa di fine anno che oggi va tanto di moda. Ma attenzione, “Black Messiah” è lontano mille miglia dall'operazione di marketing di Beyonce. Nessun contratto in esclusiva, nessuna sofisticata strategia virale, solo un semplice party di ascolto a Manhattan organizzato da Questlove dei Roots che da qualche anno è diventato una sorta di portavoce-amico-mentore di D'Angelo. Come porsi quindi di fronte a questo disco frutto di dieci anni di lavoro, dieci anni in cui la musica nera è assai cambiata, si è ormai sposata con la cultura hip-hop e con la EDM, in parte volgarizzandosi e in parte sempre più sofisticata, diventando il vero mainstream globale?

Dimenticandosi innanzitutto dei format furbetti di Pharrell, del contemporary di Timbaland o dell'ego straripante dei vari Kanye West o Jay Z. Qui ci troviamo di fronte a un disco che parla il linguaggio soul di Marvin Gaye, che ha l'urgenza dello Sly Stone di “That's a riot goin' on”, la psichedelica black dei Funkadelic e la sfrenata carica sensuale del primo Prince. “Black Messiah” è una racconta di funk torrido, stratificato, non sempre di facile ascolto (ma anche con un paio di singoloni come “Really Love” e “Sugah Daddy”).

Gli unici segni di contemporaneità sono dati dalla lezione impartita da J Dilla (“1000 deaths” che riporta ai casi recenti di Ferguson e “Till it's done”), con quei beat sghembi e dissonanti e dal drumming sempre in primo piano di Questlove. Nessun featuring altisonante (solo Q-tip e Kendra Foster come collaboratori ai testi), solo grandi musicisti (il basso senza tasti di Pino Palladino è sempre presentissimo e un sacco di chitarristi tra cui anche Jesse Johnson dei Time e lo stesso D'Angelo, già ottimo tastierista) e un messaggio preciso (“We should all aspire to be a Black Messiah”).

Qua e là l'influenza di Prince è più che evidente - D'Angelo ha più volte dichiarato la sua immensa stima verso il musicista di Minneapolis: “Sugah Daddy” ha lo stesso incedere di “Sexy MF”, “The Charade” gioca sul territorio di “Diamonds and Pearls”, il funk rock ubriaco di “Prayer” è figlio di “Anne Christian”, per non parlare del sitar della finale “Another Love”.

E poi dentro c'è tanto swing, scrittura jazz e mille stratificazioni di falsetti, archi, armonizzazioni che a volte sembra di trovarci di fronte a un Brian Wilson del funk, con la stessa meravigliosa confusione sonora in testa. Per finire, i testi alternano riflessioni su se stesso ("Back To The Future") e sul suo passato e le problematiche civili e sociali del nostro tempo. Un disco non perfetto ma sudato e ben suonato (nelle note si fa riferimento all'uso di strumenti analogici e vintage) che ad ogni ascolto rivela una nuova sfumatura e una nuova luce. Materiale vivo e pulsante che in questi tempi un po' sintetici e di facile impatto rappresenta un'epifania musicale.