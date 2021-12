Primary Wave investe 90 milioni di dollari per una quota del catalogo di James Brown

Come già reso evidente dalle ultime mosse registrate nelle scorse settimane, il mercato dei cataloghi musicali sta ampliando il suo raggio d’azione: Primary Wave, uno dei big player del panorama editoriale internazionale, si è assicurato per 90 milioni di dollari una quota sul repertorio del padrino del soul James Brown. Secondo quanto riferito dal New York Times l’accordo siglato dalla società di Larry Mestel con gli eredi dell’iconico artista non si limita a diritti editoriali e titolarità dei master, ma si estende anche ai diritti di sfruttamente di immagine, opzione che allarga gli orizzonti di sfruttamento a merchandise e produzione audiovisiva.