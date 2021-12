Laura Pausini conduce Easy Hits su Apple Music Radio

Laura Pausini è il primo artista italiano protagonista di Easy Hits, lo show di Apple Music Radio dedicato ai successi pop internazionali. Una puntata unica nel suo genere, la musicista di Solarolo infatti è anche il primo artista italiano a co-condurre con la host Sabi la puntata monografica dello show che, per l’occasione, sarà il primo contenuto in lingua italiana di Apple Music Radio.

La puntata di Easy Hits con Laura Pausini è disponibile al seguente link e sarà fruibile anche in lingua inglese e spagnola.

Questo appuntamento di Easy Hits è un viaggio tra le hit di Laura Pausini, pensato per celebrare la pubblicazione dell’intero catalogo della nostra musicista in Audio Spaziale. Laura è il primo artista italiano a pubblicare l’intera discografia in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

In occasione dell’uscita del catalogo di Laura Pausini in Audio Spaziale, Laura4U promuove un’iniziativa esclusiva regalando a tutti i fan iscritti la possibilità di accedere a uno speciale abbonamento ad Apple Music per ascoltare i suoi album “come non li avete mai sentiti prima!”.