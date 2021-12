Due grandi nomi del fumetto per il nuovo album di Giorgio Ciccarelli

E' all'insegna del fumetto (e non solo in copertina) il terzo disco da solista di Giorgio Ciccarelli, cantante e compositore che rinnova qui la collaborazione con lo scrittore e autore di testi Tito Faraci e con il produttore Stefano Keen Maggiore.

Tito Faraci, che agli esordi ricordiamo giornalista competente di hard rock e heavy metal, è nel tempo diventato uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti - Topolino, PK, Dylan Dog, Tex, Dabolik, Spider-Man - nonché scrittore di romanzi (il suo ultimo, "Spigole", è uscito nel 2020), ed ha già in passato collaborato con il musicista per i testi delle sue canzoni.



La copertina di "Niente demoni e dei" (che illustra questo articolo) è firmata da un altro nome notissimo del fumetto italiano: Milo Manara (che già in passato ha realizzato copertine di album per, fra gli altri, Biffy Clyro, Biagio Antonacci, Enzo Avitabile, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla e David Riondino).

Chitarrista, cantante, autore e compositore, Giorgio Ciccarelli ha suonato con numerose e importanti band italiane (tra cui Afterhours, Colour Moves e Sux!) con le quali ha pubblicato 12 dischi oltre a svariati singoli, dvd, videoclip ecc… Suonato dal vivo in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina e praticamente ovunque in Italia, e ha inoltre inoltre collaborato con e per artisti quali Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina.

Dal 2015 ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato alla pubblicazione di due album, “Le cose cambiano” (2015) e “Bandiere” (2018).

Ecco come Ciccarelli presenta il suo album:

“Eccomi, ancora una volta di fronte ad un nuovo disco, una nuova attesa, una nuova speranza, un sapore già provato altre 15 volte; una sensazione piacevole, che ti fa volare alto, che ti fa progettare, pontificare, sognare, insomma che ti tiene vivo. Il mio primo disco è uscito nel 1986 (un 45 giri…), quest’ultimo sarà marcato 2021 ed ecco riecheggiare la voce di mia moglie 'Giorgio, è 35 anni che bazzichi ‘sto magico mondo della musica, ma un pezzo ascoltabile lo vuoi fare?', no, neanche stavolta. "Niente demoni e dei" è tutto fuorché un album ascoltabile, è figlio di questa pandemia, di questo periodo buio vissuto con la paura addosso, ed io metto in musica solo quello che mi passa dentro. Anche per questo disco divido oneri e onori col mio amico Tito Faraci (autore di testi), un tipo apparentemente sereno, ma che nasconde dentro demoni che fa uscire, fortunatamente, solo quando scrive. Ai pulsanti del mixer e con le orecchie ben oliate, Stefano Keen Maggiore, con il quale condivido una certa passione per gli anni ’80 e che è stata la guida artistica per questo disco”

Nel novembre 2019 Ciccarelli era uscito con il singolo “Dentro (Keen remix)” che sarebbe dovuto essere il preludio al nuovo disco, bloccato inesorabilmente dal Covid.

Ecco la tracklist di "Niente demoni e dei":

1. Conto i tuoi passi

2. Non credo in Dio

3. Sei qui

4. Demoni e dei (prod. Luca Grossi)

5. Non mi pento

6. Il giorno dopo l'ultimo giorno

7. Non basta

8. Cliché