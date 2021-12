Litfiba: "Beatles e King Crimson ci hanno cambiato la vita. Per qualcuno l'album è una noia mortale"

Non solo Oasis. Nei giorni scorsi i Litfiba si sono fatti notare dicendo che i fratelli Gallagher "ci fanno una sega" - il riferimento era alle liti e al rapporto conflittuale tra Pelù e Renzulli, che ha portato la band a fermarsi e ripartire più volte. Ma, nel presentare la loro reunion, cantante e chitarrista riflettono anche sui loro idoli che li hanno formati. Pierò Pelù cita "Revolver" come l'album della sua svolta, Renzulli: "Uno è troppo poco ma se devo scegliere, 'In the court of the Crimson King", raccontano.

I Litfiba raccontano che vanno in tour, per il momento non è prevista nuova musica: "Vogliamo festeggiare i 40 anni, ma al tempo stesso, abbiamo pensato ad un tour vedendo come è cambiato il mercato della musica. L'album è diventato quasi una noia mortale. Così abbiamo pensato che la cosa più giusta sia dire: ci salutiamo, abbiamo fatto un percorso bellissimo, siamo felici e appagati. Lasciamo 13 album, abbiamo venduto 10 milioni di dischi, la nostra musica andrà oltre noi e speriamo possa rimanere lasciamo spazio a chi verrà dopo. Intanto però ci divertiamo”.

Delle dinamiche interne - che ispirarono pure la canzone "Litfiba tornate insieme" di Elio e le Storie Tese - dicono "potremmo farci una serie televisiva".

I Litibia siamo noi due, che abbiamo alimentato questa storia e queste bestie, ma sono anche i fan, chi ha condiviso con noi il nostro percorso come Maroccolo e Aiazzi, il povero Ringo che non c'è più, tutti i musicisti che hanno suonato con noi negli anni: siamo una grande tribù. Come dice un proverbio, i figli sono di chi li cresce.

I Litfiba non pubblicano un album di inediti da "Eutopia", del 2016. Lo studio, rivelano, non servirà per nuove canzoni ma per le prove “Stiamo preparando 60-70 canzoni, faremo poi una cernita. Di canzoni nuove per il momento non se ne parla sarà un tributo a tutta la nostra storia, ci saranno ovviamente anche degli ospiti. Ogni concerto cambieremo scaletta”.