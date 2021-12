David Bowie, apre il primo pop-up store italiano

Aprirà il prossimo 5 gennaio all’interno dei locali di Discoteca Laziale, storico negozio di dischi con sede in via Giolitti 263, a Roma, il proprio pop-up store dedicato a David Bowie: il punto vendita, realizzato in collaborazione con Warner Music Italia, celebrerà la data - il prossimo 8 gennaio - che avrebbe visto lo scomparso artista festeggiare il suo settantacinquesimo compleanno.