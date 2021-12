Robert Fripp e Toyah si cimentano con una nuova cover natalizia

Dopo essere entrati nello spirito del Natale con le interpretazioni di “Silent night” e “Rudolph, the red nose reindeer”, Robert Fripp e Toyah Willcox si sono cimentati con la rilettura di un altro classico natalizio per la loro serie di appuntamenti con le cover battezzata “Sunday Lunch”.

Per il nuovo episodio domenicale, il leader dei King Crimson e sua moglie hanno riletto in chiave casalinga e divertita il brano “Ding dong merrily on high”, presentandosi entrambi “addobbati” per le festività con Toyah vestita da elfo e Fripp con la parola “humbug” scritta sulla fronte.

“La famiglia Frippcox si cimenta con un altro inno natalizio. E non abbiamo altro da dire!”, si legge nella didascalia che accompagna il filmato riportato di seguito.

I video finora pubblicati della serie “Sunday Lunch”, che ha preso il via durante il lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno visto Robert Fripp e Toyah Willcox rileggere numerosi artisti come - tra gli altri - Nirvana, David Bowie, Metallica, Billy Idol, Rolling Stones, Judas Priest, Prodigy, Guns N’ Roses, Alice Cooper, Black Sabbath, Mötley Crüe e Britney Spears.