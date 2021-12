Caparezza posticipa il tour a maggio 2022

Attraverso un post condiviso sui social Caparezza ha fatto sapere che i concerti del tour a supporto del suo ultimo album “Exuvia”, originariamente in programma tra i prossimi mesi di febbraio e marzo, sono posticipati a maggio 2022. Il musicista pugliese in un messaggio condiviso su Instagram ha scritto: “La notizia che non avrei voluto darvi è arrivata. Le attuali norme per il contrasto della pandemia non ci permettono di suonare nei palazzetti a febbraio. Il tour è dunque rinviato, anche se di un paio di mesi. Partirà a maggio e i biglietti resteranno ovviamente validi per le nuove date”.

L’artista di Molfetta ha aggiunto:

“Riprogrammare questi eventi non è facile. Bisogna ogni volta verificare le disponibilità dei palazzetti e pianificare gli spostamenti, tenendo in sospeso tutte le figure lavorative, quindi è inutile dirvi quanto sia dispiaciuto e frustrato. Vi chiedo altri 2 mesi di pazienza, non vedo l’ora di festeggiare con voi l’uscita da questa exuvia”.

Di seguito il nuovo calendario:

06 maggio 2022 JESOLO (VE) - PALA INVENT recupero del 19 febbraio 2022

08 maggio 2022 MILANO - MEDIOLANUM FORUM recupero del 25 marzo 2022

13 maggio 2022 BOLOGNA - UNIPOL ARENA recupero del 5 marzo 2022

14 maggio 2022 MANTOVA - GRANA PADANO ARENA recupero del 23 febbraio 2022

18 maggio 2022 BARI - PALA FLORIO recupero del 18 marzo 2022

20 maggio 2022 CATANIA - PALA CATANIA recupero del 21 marzo 2022

23 maggio 2022 NAPOLI - PALAPARTENOPE recupero del 16 marzo 2022

26 maggio 2022 FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM recupero del 25 febbraio 2022

27 maggio 2022 ANCONA - PALA PROMETEO recupero del 14 marzo 2022

29 maggio 2022 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT recupero dell'11 marzo 2022

01 giugno 2022 TORINO - PALA ALPITOUR recupero del 29 marzo 2022

Come riportato in un comunicato stampa, per quanto riguarda le date di Livorno (inizialmente prevista per il 26 febbraio 2022) e Pesaro (inizialmente prevista per il 4 marzo 2022) che non verranno riprogrammate, i possessori dei biglietti per tali concerti potranno prenotare, dalle 11.00 di lunedi 20 dicembre a questa pagina, il proprio posto per partecipare ai live di Ancona o Bologna (per gli acquirenti della data di Pesaro) e Firenze (per gli acquirenti della data di Livorno). I possessori dei biglietti per i concerti di Pesaro e Livorno che saranno impossibilitati a partecipare agli show di Ancona o Bologna o Firenze potranno richiedere il voucher o il rimborso monetario.