Voci: Travis Scott scaricato dal Coachella dopo la tragedia di Houston

Goldenvoice, la controllata di AEG Presents che organizza il festival Coachella, avrebbe cancellato la presenza di Travis Scott dal cartellone della prossima edizione della manifestazione, in programma tra i prossimi 15 e 24 aprile: a riferirlo è l’emittente televisiva californiana KESQ, che cita - come fonte - il Community Services Manager di Indio (città che dal 1999 ospita l’evento) Jim Curtis. Al momento l’indiscrezione non è stata confermata ufficialmente né dagli organizzatori della rassegna né dal management dell’artista.