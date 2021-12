Tim non sarà più sponsor del Festival di Sanremo

Un lustro è un periodo molto lungo per qualsiasi operazione di sponsorship, ma è innegabile che negli ultimi anni la presenza di Tim come principale marchio commerciale a supporto del Festival di Sanremo era diventata come parte dell'arredamento. Non sarà più così: ad anticiparlo è un articolo del Messaggero, che rende così obsoleta l'immagine riportata qui sopra e veicolata con massima pressione lo scorso anno.