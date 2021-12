A Round Hill Music il catalogo di John ‘Jellybean’ Benitez

Round Hill Music si è assicurata i diritti editoriali - oltre che l’amministrazione dei diritti d’autore acquisiti - di John Benitez, meglio conosciuto come Jellybean, Dj, produttore, remixer e autore che ha plasmato il sound pop degli ultimi trent’anni collaborando con star internazionali come - tra le altre - Madonna, Whitney Houston, Snap, Will Smith e Nas. L’accordo di joint venture siglato dalla parti concederà alla società di edizioni con sede a New York di acquisire roylties sulle nuove produzioni con particolare attenzione al segmento latin, considerato quello in maggiore fase di espansione.