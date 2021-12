Mojo Music & Media acquisisce il catalogo di Jacknife Lee

La società di edizioni americana Mojo Music & Media ha acquisito il catalogo di Jacknife Lee, all’anagrafe Garret Lee, produttore e polistrumentista irlandese che vanta collaborazioni con nomi di spicco del pop e del rock internazionale come - tra gli altri - U2, R.E.M., Killers, Robbie Williams, One Direction, Weezer e Taylor Swift. L’accordo copre in totale i diritti su oltre 200 brani, tra i quali quelli inclusi in “How To Dismantle An Atom Bomb” di Bono e soci, album che nel 2005 gli valse un premio Grammy nella categoria “Album of the Year”.