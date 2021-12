Iron Maiden: Nicko McBrain esegue live per la prima volta 'The writing on the wall'

Lo scorso 4 dicembre il batterista degli Iron Maiden Nicko McBrain ha festeggiato il dodicesimo anniversario di attività del suo ristorante in Florida, il Rock N Roll Ribs, esibendosi dal vivo e suonando alcuni brani della band britannica di “Fear of the dark”.

McBrain, insieme ai Titanium Tart, ha proposto sia classici degli Iron Maiden che canzoni recenti come il singolo “The writing on the wall” che, estratto dal diciassettesimo album in studio del gruppo, “Senjutsu”, uscito il 3 settembre, è stata eseguito live per la prima volta in questa occasione.

La canzone “The writing on the wall”, la cui esecuzione dal vivo dello scorso 4 dicembre è testimoniata dal video riportato più sopra, è stata pubblicata a sorpresa da Bruce Dickinson e soci con il relativo videoclip lo scorso 15 luglio. Il brano, prima anticipazione del più recente disco degli Iron Maiden, uscito come successore dell’album "The book of souls” del 2015, ha segnato il ritorno sulle scene della band dopo sei anni. Dall’ultimo album della formazione inglese sono stati estratti anche il singolo “Stratego”, di cui è stato pubblicato il video animato a settembre.

Ecco, invece, il video dell’intera esibizione.