Shel Shapiro, esce “La leggenda dell'amore eterno”

E' uscito un nuovo singolo di Shel Shapiro intitolato “La leggenda dell'amore eterno” che anticipa la pubblicazione di un album di inediti prevista per il prossimo anno. La canzone scritta e composta da Shel Shapiro è stata prodotta dallo stesso Shel insieme a Filadelfo Castro.

Shel ha così commentato la canzone: “Ho creduto pochissime volte nella vita all’amore eterno e ogni volta che ho creduto, purtroppo la favola non si è avverata. Ma eccomi sempre pronto a crederci di nuovo.”

L'immagine di copertina del brano è stata scattata da Guido Harari e ritrae il 78enne Shel chitarra a tracolla, in piedi davanti a un grosso camion.

Il fotografo ha spiegato: “Il camion fa parte di un’iconografia molto cara al rock, alla vita “on the road”, soprattutto alle tournée. Senza i camion i grandi eventi musicali sarebbero impensabili: grazie a loro si spostano, da un paese all’altro, scenografie, impianti audio e luci, megaschermi e tutte le diavolerie tecnologiche oggi al servizio della musica dal vivo. In un contesto di backstage di un grande evento i camion sono imprescindibili. A volte mi sono trovato addirittura a montare dei set fotografici in mezzo ai camion. Ma con Shel è stato tutto diverso: è stato stimolante, quasi una sfida, provare a ricatturare l’energia e l’emozione che Shel ha provato salendo per la prima volta su un camion per le riprese del suo videoclip. Un mito nel mito. E la storia della musica non si ferma”.