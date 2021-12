Tre canzoni con Bruce Springsteen nel nuovo album di John Mellencamp

Nuovi dettagli sulla collaborazione tra Bruce Springsteen e John Mellencamp: dopo la canzone congiunta "Wasted days", pubblicata nelle scorse settimane a fine gennaio arrivera " Simply A One-Eyed Jack" il nuovo album del rocker dell'indiana in cui i brani in duetto saranno ben tre: si aggiungono anche "Did You Say Such A Thing" e la conclusiva "A life full of rain"

Della collaborazione inedita in oltre 40 anni di carriera tra due dei maggiori artisti rock americani si sapeva dallo scorso maggio. Il Boss e Mellencamp avevano diviso più volte lo stesso palco (dal duetto dell''88 su "Like a Rolling Stone" di Bob Dylan durante un concerto di Mellencamp a quello del 2009 sulle note di "This land is your land" in occasione del concerto per celebrare i 90 anni di Pete Seeger a New York), ma non avevano mai inciso nulla assieme.

Ecco la tracklist di "Simply A One-Eyed Jack", in arrivo il 21 gennaio:

1.I Always Lie To Strangers

2. Driving In The Rain

3 I Am A Man That Worries

4 Streets Of Galilee

5 Sweet Honey Brown

6 Did You Say Such A Thing (con Bruce Springsteen)

7 Gone So Soon

8 Wasted Days (con Bruce Springsteen)

9 Simply A One-Eyed Jack



10 Chasing Rainbows

11 Lie to me

12 A Life Full Of Rain (con Bruce Springsteen)