BTS: tre membri hanno venduto azioni di Hybe per $ 8,4 milioni

Tra la metà di ottobre e l’inizio di novembre, come riportato da Bloomberg, tre membri dei BTS hanno ceduto sul mercato un pacchetto di azioni della Hybe per un totale di 8,4 milioni di dollari. In particolare Jin ha venduto 16.000 azioni per 4,1 milioni, J-Hope ne ha vendute 5.601 per 1,57 milioni e RM ne ha vendute 10.385 per 2,75 milioni. Il totale ammonta al 6,6% del totale delle 478.695 azioni che furono cedute in parti uguali ai sette componenti del gruppo pop sud coreano (a sua volta pari all’1,41% del totale delle azioni emesse da Hybe al momento dell’IPO, avvenuto nell’ottobre del 2020 con un prezzo pari a circa la metà rispetto alla valorizzazione attuale).