Fedez e l’origine delle sue paure: “Il mio dentista era pedofilo"

Fedez, nella serie The Ferragnez, ha raccontato un evento accaduto nella sua infanzia, che ha condizionato il suo modo di essere e di affrontare la vita. Si è imbattuto in un dentista che poi si è scoperto essere un pedofilo. Il cantante ha precisato di non avere subito violenza in prima persona, ma di esserne comunque rimasto profondamente turbato: "Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto. A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista. E lui non c'era".

A scoprire che il dentista fosse un pedofilo, sono stati i genitori di Fedez, che lo hanno appreso guardando uno speciale in televisione. L'uomo, poi, si è tolto la vita: "Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo. Da lì a poco questa persona si è uccisa. Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante. Ma ero un bambino che non avevo il controllo sulla situazione, in cui un altro prevarica su di lui". Quello è stato uno dei fatti che lo ha portato a sviluppare la fobia di perdere il controllo.