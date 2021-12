Kanye West e Drake in concerto insieme fanno bene all’anima

Kanye West e Drake stanno mostrando al mondo come le persone, nel tempo, possano cambiare. E in meglio. I due rapper sono saliti sul palco del LA Memorial Coliseum per il concerto di beneficenza a sostegno di Larry Hoover e in generale per raccogliere fondi per le organizzazioni no-profit che chiedono una riforma carceraria. Dopo scazzi, insulti, sgarbi e faide, i due hanno deciso letteralmente di far volare la colomba della pace. I primi a beneficiarne sono stati i 70 mila spettatori che hanno potuto vederli dal vivo nell’area californiana all’aperto in cui gli unici brividi, a giudicare dalle immagini, sono stati di emozione. Chi non ha avuto la fortuna di assistere in prima persona al concerto, ha potuto ammirare l’evento in diretta su Prime Video alle 5 del mattino oppure può recuperarne la visione, sempre in streaming, sulla piattaforma Amazon.

Ci sono due momenti epici, al di là della musica, che rendono il concerto magico: la discesa nell’arena dei due, insieme, avvolti da fumi e quasi divini nel comparire davanti al pubblico, e l’abbraccio conciliatorio che mette la parola fine alla diatriba fra i due big dell’hip hop. Un momento suggellato dall’interpretazione comune di “Forever”, brano che chiude il live e che i due avevano inciso insieme nel 2009 con Eminem e Lil Wayne. Il live si muove fra vari istanti: si parte con un coro caldo e avvolgente e poi si intervallano attimi congiunti ad altri in cui gli artisti cantano da soli.

Proprio quando è solo sul palco, Drake dice: "Voglio solo dire che apprezzo Kanye per avermi ospitato stasera". E poi loda la sua ex nemesi per aver sfornato canzoni senza tempo, ma questo non vuol dire non fare la propria parte: "Spero che non ti dispiaccia se faccio le mie canzoni per un po'", dice umilmente il rapper di Toronto al collega. L'artista di “Certified Lover Boy” e Ye propongono un set stellare: basta leggere la scaletta per rendersene conto. Ma la vera forza di questo evento è il messaggio di unione e pace, grazie alla musica, che ne è derivata. Il rispetto e l’ammirazione reciproca si percepiscono, si sentono, e a vincere non è l’orgoglio, ma il sentimento di amore per l’arte e per la libertà che li lega. Certo, sono due personaggi fuori dagli schemi, Ye in particolare ha dimostrato di essere un folle in più occasioni, ma guardando le immagini di Los Angeles è impossibile non rendersi conto della forza meravigliosa e positiva che può sprigionare questo genere di musica.

I nomi dietro la riappacificazione delle due icone del rap mondiale sono J Prince, leggenda discografica del sud degli Stati Uniti, fondatore della label Houston Rap A Lot nel 1987, e lo stesso Larry Hoover, fondatore della gang Gangster Disciples, condannato a sei ergastoli per un omicidio avvenuto negli anni '70. I due, in maniera diretta e indiretta, avrebbero convinto Drake e Ye a sotterrare l'ascia di guerra. La conferma è arrivata meno di un mese fa attraverso i social: Drake ha ospitato Kanye, J Prince e il pluripremiato comico Dave Chappelle nella sua abitazione, raccogliendo l'invito lanciato da Ye a partecipare al concerto gratuito in onore di Hoover. E lì è scattata la pace, a testimoniarlo una foto. West ha spiegato: "Credo che questo evento non solo porterà consapevolezza sul tema, sulla causa che portiamo avanti, ma dimostrerà alle persone, ovunque, quanto possiamo fare di più quando mettiamo da parte il nostro orgoglio e ci uniamo con gli altri".

Scaletta:

Coro:

O Fortuna

Ready or Not (Fugees)

Easy on Me (Adele)

Back to Life (Soul 2 Soul)

Ultralight Beam

Kanye West:

Jesus Walks

All Falls Down

Gold Digger

Touch the Sky

Stronger

All of the Lights

Black Skinhead

All Day

Mercy

Good Life

Flashing Lights

Say You Will

I Wonder

Find Your Love (Drake)

Runaway

Kanye West e Drake:

Can’t Tell Me Nothing

Drake:

24 (Kanye West)

Wants and Needs

No Friends in the Industry

What’s Next

Life is Good

IMY2

Laugh Now Cry Later

Girls Want Girls

In the Bible

Way 2 Sexy

Knife Talk

God’s Plan

Kanye West:

Hurricane

Father Stretch My Hands Pt 1

N----s in Paris

Bound 2

Come to Life

Kanye West e Drake:

Forever