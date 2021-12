Ludovico Einaudi, il nuovo tour parte nel 2022: tutte le date

Sono inseriti in un tour di ampio respiro internazionale i concerti italiani che Ludovico Einaudi terrà a partire da febbraio 2022, in contemporanea con l’uscita del suo nuovo album di inediti "Underwater". Il debutto è il 5 e 6 febbraio al Teatro Sociale di Alba, un luogo che appartiene alla personale geografia degli affetti del compositore, visto che da qui era partito anche il tour mondiale di "Seven Days Walking". Seguono il 7 febbraio il Teatro Verdi di Firenze e due concerti alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 e 11 febbraio. In marzo i concerti proseguiranno in Europa e Regno Unito; due residenze speciali a Londra all’Hammersmith Apollo e all’Alexandra Palace oltre che a Parigi alla Dalle Pleyel, per poi tornare ancora in Italia in maggio a Torino e al Ravenna Festival. In giugno il tour varcherà l’oceano per una serie di concerti nelle principali città di Stati Uniti, Messico e Canada. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni. I biglietti saranno disponibili da lunedì 13 dicembre sui principali circuiti di prevendita.

Queste le date italiane:

5/6 febbraio ALBA, Teatro Comunale

7 febbraio FIRENZE, Teatro Verdi

10/11 febbraio ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

24 Maggio TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

25 maggio RAVENNA, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022

Queste le altre date del tour:

1/2 marzo ROTTERDAM, Concertgebouw (1 marzo sold out)

3 marzo BRUXELLES, Bozar (sold out)

5 marzo GHENT, Capitole (sold out)

21/23 marzo LONDON, Hammersmith Apollo

24 marzo MANCHESTER, 02 Apollo (sold out)

26/27 marzo LONDON, Alexandra Palace Theatre (sold out)

2 aprile COPENHAGEN, DR Konserthuset (sold out)

3/5 aprile MUNICH, Isarphilharmonie (sold out)

11 aprile OSLO, Konserthus

13/15 aprile PARIS, Dalle Pleyel

24 aprile LISBON, Coliseu Dos Recreios

27/28 aprile BARCELONA, Gran Teatro del Liceu

28 maggio BERLIN, Waldbuhne

10 giugno GADALAJARA, Teatro Diana

11 giugno MEXICO CITY, Auditorio Nacional

14 giugno VANCOUVER, The Centre of Performing Arts

15 giugno SEATTLE, Paramount

17/18 giugno OAKLAND, Fox Theatre

19 giugno LOS ANGELES, Greek Theatre

22 giugno DALLAS, Winspeare Opera House

24 giugno CHICAGO, Symphony Hall

27 giugno WASHINGTON, Kennedy Centre

28 giugno NEW YORK, Beacon Theatre

29 giugno NEW YORK, Appel Room

30 giugno QUEBEC CITY, Grand Théâtre du Québec

3/4 luglio MONTREAL, Salle Wilfrid Pelletier

6 luglio TORONTO, Roy Thompson Hall