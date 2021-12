2021, addio a... i musicisti (ma non solo) morti quest'anno

Purtroppo, come accade ogni anno, inevitabilmente, anche nel 2021 ci hanno lasciato molti personaggi del rock, del pop, del rap, del metal, della canzone d'autore e di tutti gli altri generi musicali, senza dimenticare i protagonisti dell'industria discografica, italiana e internazionale.

In questa pagina ne abbiamo elencati alcuni, in ordine cronologico, associandoli agli articoli pubblicati da Rockol in occasione del triste annuncio della loro scomparsa. Alcuni sono più noti di altri, ma tutti, per un motivo o per un altro, sono legati al mondo della musica. Che riposino in pace.

Gennaio

1 – Phyllis McGuire

2 – Liam Reilly

3 – Steve Brown

3 – Gerry Marsden

4 – Mick Bolton

4 – Alexi Laiho

7 – Riccardo Cioni

10 – Marsha Zazula

10 – Michael Fonfara

11 – Howard Johnson

13 – Francesco Magni

14 – Tim Bogert

15 – Sylvain Sylvain

17 – Phil Spector

21 – Jimmie Rodgers

23 – Roberto Brivio

28 – Dodo Veroli

30 – Hilton Valentine

30 – Sophie

Febbraio

1 – Double K

9 – Elliot Mazer

11 – Chick Corea

14 – Rupert Neve

14 – Enrico 'Erriquez' Greppi

15 – Ari Gold

16 – Johnny Pacheco

16 – Ketchy the Great

17 – Francoise Cactus

18 – Andrea Lo Vecchio

18 – U-Roy

19 – Prince Markie Dee

19 – Miles Cooper Seaton

19 – Luigi Albertelli

27 – Danilo Rustici

27 – Robert 'Bob' James

Marzo

1 – Ian North

2 – Claudio Coccoluto

2 – Michael Gudinski

2 – Bunny Wailer

2 – Chris Barber

6 – Michael Stanley

6 – Tony Hendra

7 – Bhaskar Menon

8 – LG Petrov

9 – Alan Cartwright

10 – Lou Ottens

13 – Sally Grossmann

13 – Giovanni Gastel

13 – Raoul Casadei

18 – Matt 'Money' Miller

19 – Corey Steger

19 – Paul Jackson

23 – Taylor Dee

23 – Dan Sartain

25 – Don Heffington

29 – Malcolm Cecil

Aprile

1 – Brian Rohan

1 – Patrick Juvet

5 – Maurizio Principato

5 – Morris 'B.B.' Dickerson

8 – Ralph Schuckett

9 – DMX

13 – Harold Bradley

18 – Black Rob

18 – Mike Mitchell

20 – Jim Steinman

22 – Les McKeown

23 – Shock G

24 – Milva

28 – Anita Lane

29 – Shunsuke Kikuchi

30 – John Hinch

Maggio

4 – Pierce Fulton

5 – Nick Kamen

9 – Lloyd Price

11 – Giuseppe Pappalettera

12 – Rob Farr

12 – Pervis Staples

18 – Franco Battiato

21 – Roger Hawkins

26 – Kevin Clark

27 – Carla Fracci

28 – Patrick Sky

30 – B.J. Thomas

Giugno

1 – Salvatore Daniele

2 – Lil Loaded

7 – Michele Merlo

11 – David Cutler Lewis

13 – Juan Nelson

25 – Gift of Gab

26 – Peter Zinovieff

27 – Jon Hassell

28 – Johnny Solinger

Luglio

2 – Bryan St. Pere

2 – Claudio Corradini

5 – Raffaella Carrà

6 – John Layton

15 – Jeff LaBar

16 – Gary Corbett

18 – Fabio Parrinello

18 – Biz Markie

19 – Robby Steinhardt

24 – Peter Rehberg

26 – John Hutchinson

27 – Mike Howe

27 – Gianni Nazzaro

28 – Dusty Hill

28 – Joey Jordison

30 – Johnny Ventura

Agosto

5 – Paul Johnson

8 – Dennis Thomas

13 – Gino Strada

14 – Nanci Griffth

15 – Gianfranco D'Angelo

22 – Don Everly

22 – Alessandro Danelli

23 – Brian Travers

24 – Charlie Watts

25 – Fritz McIntyre

26 – Eric Wagner

26 – Alberto Gaviglio

29 – Lee 'Scratch' Perry

29 – Ron Bushy

Settembre

2 – Inge Ginsberg

2 – Mikis Theodorakis

5 – Sarah Harding

5 – Rickie Lee Reynolds

9 – Susan Anway

11 – Giulia Lorimer

12 – Maria Mendiola

19 – Sylvano Bussotti

21 – Sarah Dash

21 – Richard Kirk

26 – Alan Lancaster

27 – Pee Wee Ellis

Ottobre

12 – Deon Estus

12 – Paddy Moloney

17 – Ronnie Tutt

18 – Franco Cerri

19 – Antonio Coggio

27 – Herbie Herbert

27 – Benjamin Vallè

Novembre

3 – Ronnie Wilson

7 – Astro

8 – Andy Barker

9 – Edgardo Gelli

11 – Graeme Edge

18 – Philip Margo

19 – Mick Rock

20 – Hank Von Hell

22 – Paolo Pietrangeli

28 – Virgil Abloh

Dicembre

2 – Richard Cole

5 – Toni Santagata

6 - John Miles

8 - Melvin Parker

9 - Lina Wertmuller

9 - Robbie Shakespeare

9 – Steve Bronski

11 – Michael Nesmith

14 – Vicente Fernandez

16 – Phil Chen

17 – Wanda Young

19 – Carlos Marin

20 – Billy Conway

21 – Sayaka Kanda

24 – Marco Mathieu

25 – Angelo Zibetti