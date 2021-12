Taylor Swift a processo per il caso "Shake it off"

Non è stata detta ancora l'ultima parola sul caso del presunto plagio di Taylor Swift di "Playas gon' play" delle 3LW per la sua hit "Shake it off". Sean Hall e Nathan Butler, gli autori della canzone delle 3LW, nel 2017 citarono in giudizio la cantautrice statunitense accusandola di aver rubato il testo di "Shake it off" dal brano che firmarono nel 2001 per il trio hip hop statunitense tutto al femminile. I giudici chiamati a valutare le accuse nel 2018 respinsero il caso, sollevando la Swift dalle accuse. Ora, a distanza di quasi quattro anni, la popstar si prepara a tornare in tribunale per affrontare di nuovo il caso, che è stato riaperto.