Bruce Springsteen e "Santa Claus is coming to Town"

Una delle canzoni rock natalizie più suonate e amate di tutti i tempi è la versione di Bruce Springsteen di "Santa Claus is coming to town". Il Boss la scoprì sentendola sul leggendario Christmas Album di Phil Spector. Venne registrata ad un concerto al C.W. Post College, Greenvale, poco fuori New York il 12 1975: il manager del tempo di Springsteen la fece da subito circolare alle radio. Springsteen l'ha pubblicata ufficialmente prima in una raccolta dell'81, poi ufficialmente nell'85 come lato B di "My hometown". Beh, siete ancora in tempo per farvi un regalo di Natale: è uscito il concerto completo da cui venne tratta quella registrazione, con altre chicche e classici immortali.

Springsteen e il Natale

Qualche tempo fa Bruce Springsteen ha raccontato che probabilmente non pubblicherà un album di canzoni natalizie, come molti suoi colleghi, da Bob Dylan a James Taylor:

Ci ho pensato, per qualche anno abbiamo fatto dei concerti natalizi, ho provato a mettere assieme le canzoni da quegli show e non funzionavano. È una cosa che ti viene da fare solo a Natale, ma in quel periodo è vacanza e non hai voglia di lavorare. Dovresti farlo in estate, ma non c'è l'atmosfera...

Ma nei concerti l'atmosfera c'è eccome: così le canzoni natalizie affiorano spesso nella setlist. Poche settimane fa ha pubblicarto un altro album dal vivo del Boss, questa volra registrato al Nassau Coliseum di Uniondale, vicino a New York nel dicembre del 1980: è il terzo show di una leggendaria serie che diventarono popolari bootleg già decenni fa. omprende ben due canzoni di Natale tra cui un'altra meno nota. Si tratta di "Merry Christmas baby", versione del classico reso popolare da Otis Redding alla fine degli anni '60.

Santa claus is coming to town

Un scaletta c'è anche "Santa Claus is coming to town", la più famosa canzone natalizia del Boss: è stata suonata dal vivo ben 167 volte a partire dal 1973.

Oltre a quella del 1980, su YouTube si trovano diverse versioni ufficiali live: eccola qua in una versione dal vivo del 1970.