Le canzoni di Natale di Bruce Springsteen

Qualche tempo fa Bruce Springsteen ha raccontato che probabilmente non pubblicherà un album di canzoni natalizie, come molti suoi colleghi, da Bob Dylan a James Taylor:

Ci ho pensato, per qualche anno abbiamo fatto dei concerti natalizi, ho provato a mettere assieme le canzoni da quegli show e non funzionavano. È una cosa che ti viene da fare solo a Natale, ma in quel periodo è vacanza e non hai voglia di lavorare. Dovresti farlo in estate, ma non c'è l'atmosfera...

Ma nei concerti l'atmosfera c'è eccome: così le canzoni natalizie affiorano spesso nella setlist. È il caso del nuovo album dal vivo del Boss, registrato al Nassau Coliseum di Uniondale, vicino a New York nel dicembre del 1980: è il terzo show di una leggendaria serie che diventarono popolari bootleg già decenni fa. Questo album dal vivo, acquistabile a partire da 10 dollari sul sito del Boss, comprende ben due canzoni di Natale. Una meno nota e una molto nota.

Lo show infatti si apre con una chicca, "Merry Christmas baby", versione del classico reso popolare da Otis Redding alla fine degli anni '60.

Ma in scaletta c'è anche "Santa Claus is coming to town", la più famosa canzone natalizia del Boss. Scoperta da Springsteen sul leggendario Christmas Album di Phil Spector, è stata suonata dal vivo ben 167 volte a partire dal 1973. Springsteen l'ha pubblicata dal vivo nell'85 come lato B di "My hometown" in una incisione dal vivo del '75, che è diventata la sua versione più nota.

Oltre a quella del 1980, su YouTube si trovano diverse versioni ufficiali live: eccola qua in una versione dal vivo del 1970.

ecco la scaletta del nuovo album dal vivo di Springsteen



SETLIST

Set I

Merry Christmas, Baby - Cover di Johnny Moore’s Three Blazers

Badlands

Two Hearts

Tenth Avenue Freeze-Out

Darkness on the Edge of Town

Independence Day

Who'll Stop the Rain - Cover di Creedence Clearwater Revival

Factory

The Promised Land

Out in the Street

This Land Is Your Land - Cover di Woody Guthrie

The River

Prove It All Night

Thunder Road



Set II

Cadillac Ranch

Hungry Heart (con Flo & Eddie)

Sherry Darling

Fire

Because the Night - Cover di Patti Smith Group

4th of July, Asbury Park (Sandy)

For You

Stolen Car

Wreck on the Highway

Point Blank

The Ties That Bind

Ramrod

You Can Look (But You Better Not Touch)

Backstreets

Rosalita (Come Out Tonight)



BIS #1