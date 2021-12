Twitter, i 15 artisti musicali più citati nel 2021 in Italia

La filiale italiana di Twitter ha reso noti i nomi degli artisti musicali più citati dagli utenti sulla propria piattaforma nel corso del 2021: in vetta alla classifica ci sono le star del K-pop, i BTS, seguiti dagli ex One Direction Louis Tomlinson ed Harry Styles. Fedez, in quarta posizione, è il primo italiano a segnalarsi nella chart: alle spalle del rapper milanese si piazzano altri due ex compagni di band di Tomlinson e Styles, Niall Horan (quinto) e Liam Payne (settimo), “separati” solo da Taylor Swift, che si inserisce nella classifica al sesto posto. Ariana Grande (nona) precede l’unico altro italiano presente nella chart, Ermal Meta, che - decimo - si lascia alle spalle gli One Direction (undicesimi), Lady Gaga (dodicesima), Little Mix (tredicesima), 5 Seconds of Summer (quattordicesimi) e Justin Bieber, al quale spetta il compito di chiudere la top 15.