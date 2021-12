Per fortuna Venerus ha registrato i concerti del tour di "Magica musica"

Non capita tutti i giorni di assistere a concerti come quelli del tour di quest'estate di "Magica musica", l'album d'esordio ufficiale di Venerus. Omaggi espliciti ai Beatles ma anche al rock Anni '70: assoli lunghissimi, elegantissimi e potentissimi al tempo stesso, interludi, variazioni. Musica suonata, ma suonata per davvero. Da un polistrumentista iper talentuoso come il musicista milanese e da una super band. Per fortuna, Venerus quei concerti li ha registrati. E ora si prepara a pubblicare un disco dal vivo che fa rivivere la magia del tour di "Magica musica".

L'album, intitolato semplicemente "Magica musica tour 2021", uscirà venerdì prossimo, 17 dicembre, in formato digitale e in doppio vinile (non in cd). Non contiene tutti i brani suonati dal vivo da Venerus e dalla sua band durante i concerti della tournée, ma una selezione di dodici pezzi: tra questi anche "Sei acqua", "Fuori, fuori, fuori...", "Lucy", "Forse ancora dorme". Il cantautore e musicista milanese ha annunciato l'album su Instagram:

Suonare per me è sempre significato ‘palco’, da prima ancora che prendessi in mano uno strumento. Da che ho memoria sono stato attirato da quel non-luogo dove interiorità e condivisione si incontrano.

Crescendo questa fascinazione si è trasformata in vita e non è un caso se il mio amore mi ha portato a cercare sempre di più musica ‘viva’.

Il 2021 è stato un anno importante e dopo aver partorito il mio debut mi ha portato un Tour davvero speciale: è stata un’esperienza liberatoria, mistica e trasformativa, per me e per tutte le persone che ne hanno fatto parte.

Ricordo i primi incontri con @andreagrincerrato a disegnare lo stage plan a casa sua prima ancora che fosse possibile sperare di tornare a suonare dal vivo e l’idea embrionale che forse sarebbe valsa la pena registrare tutto.

Poi senza che riuscissi a rendermi conto del tempo che passava sono arrivate le prove, poi la prima data e di fila tutte le altre..come dopo una tempesta a fine tour è rimasto nell’aria un sacro silenzio.

Per fortuna abbiamo registrato tutto..

Sono davvero orgoglioso che di questa parte della mia vita esista finalmente una testimonianza oltre la sua natura stessa che è per definizione e necessità fuggevole.

Nel disco suonano il bassista Andrea Colicchia, il percussionista Danilo Menna, il chitarrista Danny Bronzini (lanciato da Jovanotti), il sassofonista Vittorio Gervasi, la corista Arya Delgado (vi abbiamo parlato di lei come della Arlo Parks italiana), il tastierista Danilo Mazzone, l'ingegnere del suono Filippo Cimatti. E naturalmente Venerus, che si divide tra piano, rhodes, chitarre e microfono.