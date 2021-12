Quali sono state le canzoni più cercate su Google nel 2021?

Google ha pubblicato i consueti report di fine anno relativi alle ricerche effettuate sul motore di ricerca. E tra le varie categorie c'è anche quella relativa alle canzoni più cercate dell'anno, a livello mondiale. Al primo posto c'è "Drivers licence" della rivelazione del pop-rock statunitense, la 18enne Olivia Rodrigo, che ha conquistato le classifiche con le canzoni del suo album d'esordio "Sour" (suonerà dal vivo in Italia il prossimo anno). Medaglia d'argento per "Montero (Call me by your name)", la hit del rapper Lil Nas X, che con l'omonimo album ha riconquistato le vette delle classifiche mondiali a distanza di tre anni dal tormentone "Old town road". Sul gradino più basso del podio "Industry baby", dello stesso Lil Nas X insieme a Jack Harlow.