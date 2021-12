X Factor 2021, i Maneskin aprono la finale in diretta dal Forum di Assago

X Factor 2021 giunge a conclusione questa sera, 9 dicembre, con la finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) e trasmessa dalle ore 21.15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW. A contendersi la vittoria della quindicesima edizione del talent sono i quattro concorrenti rimasti in gara, uno per ogni giudice: Baltimora per la squadra di Hell Raton, Bengala Fire per Manuel Agnelli, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma. Il compito di proclamare il vincitore è affidato al conduttore Ludovico Tersigni.

La serata, con ospiti i Måneskin e i Coldplay, è divisa in tre manche: al termine delle prime due i concorrenti meno votati dal pubblico dovranno abbandonare la gara, mentre nello scontro a due dell’ultima sfida il più votato sarà il vincitore di X Factor 2021.

Ad aprire la finale è proprio la formazione capitolina, lanciata nel 2017 da X Factor dove si è classificata seconda dietro Lorenzo Licitra. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno dato il via allo show eseguendo la loro cover di “Beggin’”. Seguiremo qua lo svolgimento della serata, le canzoni e gli eliminati, fino al vincitore finale.