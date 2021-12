Neil Young, tutto quello che sappiamo sul nuovo album

Il nuovo album di Neil Young & Crazy Horse dal titolo “BARN” esce domani venerdì 10 dicembre 2021 su etichetta Reprise Records, la loro casa fin dagli inizi. L'album di debutto della band “Everybody Knows This is Nowhere” è uscito nel maggio 1969. Oggi i Crazy Horse hanno Ralph Molina alla batteria, Billy Talbot al basso elettrico e il polistrumentista Nils Lofgren. Lofgren, membro fondatore dei Crazy Horse, ha suonato negli album “Tonight's The Night”, “After The Gold Rush” e “Trans”. Dieci nuovi brani che catturano lo spirito rock and roll grezzo e idiosincratico e la bellezza lirica che incarna una classica collaborazione dei NYCH. Registrato quest'estate sotto la luna piena, in un fienile restaurato del XIX secolo sulle Montagne Rocciose, la band era proprio a casa e le splendide canzoni d'amore dell'album, le ballate riflessive e i rocker potenti hanno preso vita in modo naturale. Prodotto da The Volume Dealers – Neil Young e Niko Bolas, l'album esce su vinile, CD e versione digitale, incluso l'audio ad alta risoluzione su Neil Young Archives (NYA). Sarà disponibile anche una versione deluxe che include un LP, un CD e un film in Blu-ray.

Il film con lo stesso titolo “BARN” cattura questa leggendaria band nel suo elemento naturale – la natura selvaggia, il loro umorismo facile, la loro fratellanza, la loro umanità e naturalmente la musica live, registrata nel loro modo unico e spontaneo. Un Blu-ray del film diretto da Daryl Hannah sarà disponibile come versione stand-alone. Musicisti: Neil Young: chitarra, piano, armonica, voce; Billy Talbot: basso, voce; Ralph Molina: batteria, voce; Nils Lofgren: chitarra, piano, fisarmonica, voce

Tracklist:

1. Song of the Seasons

2. Heading West

3. Change Ain’t Never Gonna

4. Canerican

5. Shape of You

6. They Might Be Lost

7. Human Race

8. Tumblin’ Thru the Years

9. Welcome Back

10. Don’t Forget Love