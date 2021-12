Lodo, Lo Stato Sociale e l'indie: "Un fallimento: ci siamo fatti mangiare dal mercato"

Da alternativa al sistema a mainstream. Da indie a pop. Lodo Guenzi, da molti considerato il volto e la voce principale del progetto Lo Stato Sociale, che fondò nel 2009 insieme a Alberto "Albi" Cazzola e Alberto "Bebo" Guidetti (due anni più tardi ai tre si sarebbero aggiunti Francesco "Checco" Draicchio e Enrico "Carota" Roberto), riflette su come è cambiata in questi ultimi anni la posizione della band sullo scacchiere della musica italiana: dal successo tra i seguaci della scena indie dei primi dischi a "Una vita in vacanza", la canzone-tormentone che nel 2018, complice la partecipazione in gara al Festival di Sanremo (arrivarono all'Ariston da oustider e alla fine si classificarono secondi, dietro a Fabrizio Moro e Ermal Meta con "Non mi avete fatto niente"), li catapultò in cima alle classifiche.

Lodo, che si è raccontato in una lunga intervista a Mashable concessa per presentare il suo spettacolo teatrale "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio", con il quale sta girando l'Italia da solo, non ha parlato solamente de Lo Stato Sociale, ma della scena intera. Vittima - dice lui - di "uno smarrimento generale":

Tutta la nostra generazione napoleonica, per usare una categoria letteraria, che poi è la generazione degli anni '10, che faceva quel tipo di musica indipendente, che va da Le Luci della Centrale Elettrica fino ai Ministri, o i Fast Animals, i Tre Allegri Ragazzi Morti, tutta l’esperienza di Tempesta Dischi per essere più preciso: ecco noi a un certo punto eravamo diventati davvero un'alternativa al sistema.

Guenzi ha poi parlato nello specifico del successo de Lo Stato Sociale, usando espressioni forti come "fallimento" e "sconfitta":

Come Stato Sociale facevamo delle cose improbabili, come i palasport con i prezzi popolari, senza sponsor, senza alcun tipo di multinazionale dietro. Poi ci siamo fatti mangiare dal mercato. Certo, non è avvenuto solo a noi, ma secondo me è un fallimento. Il fatto che un ragazzo di 15 anni che inizia a fare musica, ascolta noi come riferimento e la sua ambizione è quella di fare i grandi numeri e non di farli fuori da quel tipo di circuito, ecco questo nel nostro piccolo è una sconfitta.

Nel 2018 Lodo Guenzi è stato tra i giudici della dodicesima edizione di "X Factor". Il cantante ha condotto svariate edizioni del Concerto del Primo Maggio di Roma. Lo Stato Sociale è tornato in gara al Festival di Sanremo quest'anno, con "Combat pop". Rispetto al 2018, non è andata bene: il gruppo si è classificato solo tredicesimo. In concomitanza con la partecipazione alla kermesse i cinque componenti del gruppo hanno pubblicato ciascuno un disco solista. I dischi sono stati poi raccolti nel doppio album "Attentato alla musica italiana". Nel 2022 cadrà il decennale dell'album d'esordio de Lo Stato Sociale, "Turisti della democrazia".