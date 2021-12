Travis Scott, gli avvocati chiedono l’archiviazione per la tragedia all’Astroworld Festival

Nessuna responsabilità per quanto successo all’Astroworld Festival di Houston, dove - lo scorso 5 novembre - nella calca creatasi davanti al palco dove si stava esibendo Travis Scott - hanno perso la vita dieci persone: questa la linea impostata dallo staff legale del rapper texano per difendersi dalle numerose cause legale che parenti delle vittime e superstiti stanno intentando ai danni tanto dello stesso artista che di Live Nation, società produttrice dell’evento. Secondo quanto riferito dalla CNN, gli avvocati della voce di “Highest in the Room” starebbero cercando non solo di “sterilizzare” le istanze depositate dai querelanti, ma anche di impedire agli stessi di presentarle nuovamente per tentare - in caso di rigetto - di ottenere un risarcimento.