Addio alla regista Lina Wertmüller, autrice anche di canzoni di successo

E' morta a 93 anni Lina Wertmuller.

La regista, grande protagonista del cinema italiano, ha firmato commedie passate alla storia come "Mimì metallurgico ferito nell'onore", "Pasqualino settebellezze" e "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto". Nel 2019 aveva ricevuto l'Oscar alla carriera. La notizia della morte è stata data via social da un amico di famiglia. Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, ma per tutti Lina Wertmuller, era nata a Roma il 14 agosto del 1928 da un avvocato lucano di lontane origini svizzere e da madre romana. E' stata la prima donna ad avere una nomination all'Oscar per la miglior regia (una delle tre nomination ricevute per "Pasqualino Settebellezze" nel 1977), statuetta poi ricevuta alla carriera nel 2019, per la cerimonia che si è tenuta poi nel 2020. .

Nota al grande pubblico come regista, è stata anche autrice di canzoni. "Mi sei scoppiato dentro il cuore", pezzo interpretato da Mina, pubblicato a dicembre del 1966, porta la firma della Wertmüller su musica del maestro Bruno Canfora. Non è finita: "Gian Burrasca", terzo album della cantante Rita Pavone, è stata fonte di ispirazione del famoso sceneggiato tv e ne divenne colonna sonora, scritta interamente da Lina Wertmüller, regista della serie, su musiche di Nino Rota dirette da Luis Bacalov (accreditato come Luis Rodriguez). Fra le canzoni più famose si ricorda "Viva la pappa col pomodoro". Scrisse "Tira a campa’", interpretata da Jannacci e anche da Mina, oltre a "Il Geghegè" insieme a Bruno Canfora, sempre interpretata da Rita Pavone.