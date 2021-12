Il Primavera Sound sbarca in USA, Argentina e Cile

Confidando nel rilancio del settore in quella che tutti si augurano essere la fase finale della pandemia da Covid-19 il Primavera Sound, festival musicale nato a Barcellona, in Spagna, nel 2001, ha deciso di andare alla conquista dell’America: la società promotrice della rassegna ha infatti annunciato per il 2022 tre nuovi distaccamenti della manifestazione in Stati Uniti, Cile e Argentina.