Spotify for Artists, da oggi è disponibile in sedici lingue

Spotify for Artists, che consente agli artisti di avere accesso ai dati e agli strumenti necessari per creare la propria fan base e crescere professionalmente, è da oggi disponibile in 16 nuove lingue, tra cui l’italiano. L'aggiornamento di oggi introduce le seguenti lingue: portoghese brasiliano, francese canadese, ceco, olandese, francese, spagnolo, finlandese, tedesco, ungherese, indonesiano, italiano, malese, polacco, svedese e turco. Spotify for Artists è uno strumento per personalizzare al meglio il proprio profilo artista Spotify e analizzare dettagliatamente gli ascoltatori. Può essere utile per aumentare la fanbase e ottenere più ascolti su Spotify. Questo perché Spotify for Artists consente di capire quello che i propri ascoltatori utilizzano e offre potenti strumenti per attirare più utenti, pianificare tour, scegliere singoli, vendere merchandising e tanto altro ancora.