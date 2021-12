Primary Wave, corsa alle acquisizioni dopo l’ingresso di Oaktree Capital

I 375 milioni iniettati nelle casse di Primary Wave da Oaktree Capital all’inizio dello scorso novembre stanno dando una notevole spinta all’assalto dei cataloghi musicali da parte della società newyorchese guidata da Larry Mestel: secondo fonti di stampa americane la concorrente di Hipgnosis avrebbe già impiegato più della metà del capitale raccolto in operazione di acquisizione di cataloghi musicali. L’ultima mossa dell’azienda fondata nel 2006 è stata l’acquisto della quota di maggioranza dei diritti sul repertorio di Jim Peterik, apprezzato autore già membro di Survivor, Ides of March e Pride of Lions che ha posto la sua firma in calce alla hit del 1982 “Eye of the Tiger”, divenuta universalmente popolare come parte della colonna sonora del terzo capitolo della saga cinematografica di “Rocky” con Sylvester Stallone: secondo quanto emerso l’operazione sarebbe costata circa 20 milioni di dollari, ai quali andrebbero sommati quelli impiegati per chiudere l’accordo “multimilionario” stretto con Chris Isaak. E non è tutto.