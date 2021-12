Foo Fighters: Dave Grohl si traveste come i Kiss e suona "Rock And Roll All Nite"

Le "Hanukkah sessions" di Dave Grohl proseguono con diversi colpi di scena. Il frontman dei Foo Fighters negli scorsi giorni ha condiviso su YouTube un video, girato in sala prove, in cui suona i Clash insieme a Greg Kurstin, produttore già al fianco di Paul McCartney e di Adele, da tempo braccio destro dei Foo Fighters.

Dal repertorio della band simbolo del punk, l'ex Nirvana ha scelto nientemeno che "Train in vain", uno dei pezzi-simbolo dei Clash. Nel'ultima puntata delle sessions il rocker si è superato. Nel nuovo video, infatti, il produttore Greg Krustin è truccato da Starchild e Grohl da The Demon e insieme suonano i Kiss. Spiegano: "Signore e signori. ce l'abbiamo fatta. Siamo all'ottava serata. E quale modo migliore per celebrare un altro anno di Hanukkah Sessions se non con Chaim Witz e Stanley Eisen. due giovani ragazzi del Queens che hanno infiammato il mondo (e migliaia di palcoscenici) con il nome di Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss!". E insieme hanno offerto la loro versione di "Rock And Roll All Nite". .