Pixelynx (Deadmau5 e Plastikman), primo round di finanziamento da 4,5 milioni di dollari

Pixelynx , la start-up fondata dai due Dj e produttori Deadmau5 e Plastikman che ha come obiettivo la “digitalizzazione dei brand e alla conversione degli stessi in beni da utilizzare sulle piattaforme di gaming virtuali”, ha beneficiato di un primo round di finanziamento da quattro milioni e mezzo di euro: i fondi saranno utilizzati dalla società per sviluppare soluzioni digitali rivolte sono solo al metaverso e all’universo del gaming ma anche a quello delle blockchain, più precisamente nei NFT.