Queen, c’è un accordo con Peloton

Si fa sempre più intensivo lo sfruttamento dei repertori su piattaforme di consumo alternative ai classici DSP: Peloton, società leader nel fitness online, ha siglato un accordo con i Queen per utilizzare parte del catalogo della band un tempo guidata da Freddie Mercury in una serie di lezioni in digitale - di tapis roulant, cyclette e ginnastica. E non è tutto: la partnership include anche lo sfruttamente del marchio per una serie esclusiva di capi di abbigliamento - recanti i loghi sia del gruppo che della società - già messi in vendita sulla piattaforma.